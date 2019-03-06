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Масштабну пожежу на заводі під Дніпром загасили

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 березня. УНН. Масштабну пожежу на підприємстві з виготовлення пластикових виробів у селі Кам’янка Дніпропетровської області ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

"О 14:27 пожежу локалізовано на площі 3 тис. м.кв. О 17:48 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

"До гасіння було залучено 69 чоловік особового складу та 16 од. (одиниць - ред.) техніки ДСНС", - уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, сьогодні вранці, о 08:35, у с. Кам’янка на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла пожежа.

Як з'ясувалося, горять виробничі побутові приміщення ангарного типу підприємства з виготовлення пластикових виробів.

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