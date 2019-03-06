Масштабну пожежу на заводі під Дніпром загасили
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Масштабну пожежу на підприємстві з виготовлення пластикових виробів у селі Кам’янка Дніпропетровської області ліквідували. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.
"О 14:27 пожежу локалізовано на площі 3 тис. м.кв. О 17:48 пожежу ліквідовано", - йдеться в повідомленні.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
"До гасіння було залучено 69 чоловік особового складу та 16 од. (одиниць - ред.) техніки ДСНС", - уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, сьогодні вранці, о 08:35, у с. Кам’янка на території заводу будівельних кріплень в будівлі ангару виникла пожежа.
Як з'ясувалося, горять виробничі побутові приміщення ангарного типу підприємства з виготовлення пластикових виробів.