Пожежа на заводі під Дніпром: горять приміщення з пластиком
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У селі Кам’янка Дніпровського району на території заводу будівельних кріплень продовжують гасити масштабну пожежу. Наразі горять виробничі побутові приміщення ангарного типу підприємства з виготовлення пластикових виробів. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За попередніми даними, орієнтовна площа пожежі складає 3000 м.кв.
У ДСНС повідомили, що складність гасіння полягає у великому горючому навантаженні в ангарах, а саме – пластикова сировина, обладнання та готова пластикова продукція.
Попередньо, загиблих та постраждалих немає.
На місці працює 55 чоловік особового складу та 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
Нагадаємо, 6 березня у селі Кам’янка Дніпровського району на території заводу будівельних кріплень виникла масштабна пожежа. За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в одному з ангарів на території заводу. Повідомлялося, що площа пожежі становить близько 9 тисяч кв. м.