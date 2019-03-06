Під Дніпром горить завод
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. У селі Кам’янка Дніпровського району на території заводу будівельних кріплень виникла масштабна пожежа. Площа пожежі становить близько 9 тисяч кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.
За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в одному з ангарів на території заводу. Площа пожежі становить близько 9 тисяч кв. м. До гасіння залучено 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.
Попередньо, жертв та постраждалих немає.
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Раніше УНН повідомляв, що нічну пожежу на зерноскладі у Львівській області ліквідовано.