Під Дніпром горить завод

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КИЇВ. 6 березня. УНН. У селі Кам’янка Дніпровського району на території заводу будівельних кріплень виникла масштабна пожежа. Площа пожежі становить близько 9 тисяч кв. м. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

За попередньою інформацією, вогонь спалахнув в одному з ангарів на території заводу. Площа пожежі становить близько 9 тисяч кв. м. До гасіння залучено 50 рятувальників та 11 одиниць техніки ДСНС.

Попередньо, жертв та постраждалих немає.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Кам'янському внаслідок пожежі загинула малолітня дитина

Раніше УНН повідомляв, що нічну пожежу на зерноскладі у Львівській області ліквідовано.

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