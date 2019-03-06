Под Днепром горит завод

По предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из ангаров на территории завода. Площадь пожара составляет около 9 тысяч кв. м. К тушению привлечены 50 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.

Предварительно, жертв и пострадавших нет.

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Ранее УНН сообщал, что ночной пожар на зерноскладе во Львовской области ликвидирован.