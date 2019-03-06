Под Днепром горит завод
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В селе Каменка Днепровского района на территории завода строительных креплений возник крупный пожар. Площадь пожара составляет около 9 тысяч кв. м. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из ангаров на территории завода. Площадь пожара составляет около 9 тысяч кв. м. К тушению привлечены 50 спасателей и 11 единиц техники ГСЧС.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Каменском результате пожара погиб малолетний ребенок
Ранее УНН сообщал, что ночной пожар на зерноскладе во Львовской области ликвидирован.