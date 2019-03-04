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У Кам'янському внаслідок пожежі загинула малолітня дитина

У Кам'янському внаслідок пожежі загинула малолітня дитина

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. У Кам'янському внаслідок пожежі у приватному будинку загинула малолітня дівчинка, ще двох дітей вдалося врятувати. Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Дніпропетровській області.

"4-го березня о 11:12 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про пожежу за адресою вулиця Широка міста Кам’янське. Пожежа виникла у середині одноповерхового житлового будинку. Під час ліквідації пожежі вогнеборці винесли на руках дівчинку 2016 року народження та передали співробітникам швидкої медичної допомоги. Медиками постраждалу було госпіталізовано до реанімаційного відділення Міської лікарні №7 міста Кам’янське, о 12:50 у лікарні констатували смерть дитини", - повідомили у ДСНС.

Пожежу локалізували о 11:48 та ліквідували о 12:42.

Рятувальники зазначили, що до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів сусідами було врятовано двох дітей.

Причина пожежі встановлюється правоохоронними органами.

Як повідомляв УНН, на пожежі у Дніпропетровській області загинула людина.

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