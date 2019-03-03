На пожежі у Дніпропетровській області загинула людина
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. У Дніпропетровській області під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
Так, сьогодні вночі, о 00:20, до рятувальників надійшов сигнал про пожежу в одноповерховому житловому будинку у Жовтих Водах.
"Прибувши на місце рятувальники встановили, що пожежа виникла у кімнаті житлового будинку на двох власників. Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіло особи орієнтовно чоловічої статі. Вогнем знищено дах будинку та домашнє майно на загальній площі 60 м2", - сказано в повідомленні.
Пожежу локалізували 01:20 та о 06:12 ліквідували. Причина займання встановлюється правоохоронними органами.
Нагадаємо, у вагоні вантажного поїзда сталося загоряння під час руху в Івано-Франківській області.