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На пожаре в Днепропетровской области погиб человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 марта. УНН. В Днепропетровской области во время тушения пожара в доме нашли тело человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Так, сегодня ночью, в 00:20, к спасателям поступил сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме в Желтых Водах.

"Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в комнате жилого дома на двух хозяев. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело человека ориентировочно мужского пола. Огнем уничтожена крыша дома и домашнее имущество на общей площади 60 м2", - говорится в сообщении.

Пожар локализовали 1:20 и в 6:12 ликвидировали. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.

Напомним, в вагоне грузового поезда произошло возгорание во время движения в Ивано-Франковской области.

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