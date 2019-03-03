На пожаре в Днепропетровской области погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. В Днепропетровской области во время тушения пожара в доме нашли тело человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Так, сегодня ночью, в 00:20, к спасателям поступил сигнал о пожаре в одноэтажном жилом доме в Желтых Водах.
"Прибывшие на место спасатели установили, что пожар возник в комнате жилого дома на двух хозяев. Во время тушения пожара пожарные обнаружили тело человека ориентировочно мужского пола. Огнем уничтожена крыша дома и домашнее имущество на общей площади 60 м2", - говорится в сообщении.
Пожар локализовали 1:20 и в 6:12 ликвидировали. Причина возгорания устанавливается правоохранительными органами.
Напомним, в вагоне грузового поезда произошло возгорание во время движения в Ивано-Франковской области.