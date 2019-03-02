На Прикарпатті під час руху загорівся вантажний поїзд

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КИЇВ. 2 березня. УНН. Загоряння сталося у вагоні вантажного поїзду під час руху в Івано-Франківській області. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС України.

"2 березня о 13:55 в смт Заболотів Снятинського району на залізничній колії, під час руху вантажного поїзду, виникла пожежа у вагоні з відпрацьованими шпалами. Жертв та постраждалих немає", - повідомили у відомстві.

О 14:20 пожежу локалізовано на площі 80 кв. м.

О 14:38 пожежу вантажного вагону ліквідовано.

Затримки руху поїздів немає, додали у ДСНС.

Нагадаємо, пасажирський поїзд горів на Рівненщині.

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