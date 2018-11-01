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Пасажирський поїзд горів на Рівненщині

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. У Рівненській області сталася пожежа у пасажирському поїзді, в якому перебували люди. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ГУ ДСНС у Рівненській області.

“1 листопада о 13:25 до Служби порятунку Рівненщини за номером „101“ надійшло повідомлення про пожежу у дизельному потязі сполученням „Удрицьк-Сарни-Здолбунів“, за адресою: Костопільський район станція Моквин”, — йдеться в повідомленні.

Пожежу локалізували о 13:45, а повністю ліквідували о 14:30. Як уточнив у коментарі УНН речник ГУ ДСНС в області Дмитро Мельник, на момент пожежі у поїзді були люди, але вони вийшли з нього до прибуття рятувальників.

“До ліквідації було залучено три одиниці спецтехніки ДСНС та шістнадцять чоловік особового складу рятувальників, також було залучено пожежний потяг „Укрзалізниці“ зі станції міста Сарни. Жертв та постраждалих немає. Причини виникнення пожежі та завдані матеріальні збитки встановлюються”, — уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, займання в електровозі товарного потягу сталося у Кіровоградській області. Горіло в моторному відсіку.

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