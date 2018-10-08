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На Кіровоградщині горів товарний потяг

На Кіровоградщині горів товарний потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Кіровоградській області сталося займання в електровозі товарного потягу. Горіло в моторному відсіку. Про це повідомив начальник ГУ ДСНС в області Віталій Миронюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Наші рятувальники успішно ліквідували пожежу моторного відсіку електровозу товарного потягу на 206 км між станціями Помічна та Новоукраїнка", – проінформував Миронюк.

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Він додав, що загиблих та травмованих внаслідок займання немає.

Як повідомляв УНН, у Рівному сталася пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною. До гасіння займання залучили 19 рятувальників, а також пожежний потяг.

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