На Кіровоградщині горів товарний потяг

КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Кіровоградській області сталося займання в електровозі товарного потягу. Горіло в моторному відсіку. Про це повідомив начальник ГУ ДСНС в області Віталій Миронюк на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.