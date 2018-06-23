У Рівному горів вантажний потяг
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Пожежа в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною сталася у Рівному. Про це повідомила прес-служба ГУ ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
"23 червня о 00:13 до Служби порятунку Рівненщини за номером "101" надійшло повідомлення про пожежу на залізничній станції, за адресою: м. Рівне, м-н. Привокзальний. До приїзду вогнеборців представниками об'єкту було відключене електропостачання. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що пожежа виникла в одному з вагонів вантажного потяга з деревиною. Існувала загроза перекидання полум'я на поруч розташовану цистерну з паливо-мастильними матеріалами", – йдеться в повідомленні.
Бійці ДСНС подали два водяних та один повітрянно-пінний стволи на ліквідацію пожежі та один водяний ствол – на охолодження цистерни. Також прийняли рішення залучити до ліквідації пожежний потяг та від'єднати поруч розташовану цистерну.
"Вже о 00:27 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:15 – повністю ліквідувати. Жертв та постраждалих немає. До ліквідації пожежі було залучено чотири автомобілі спецтехніки ДСНС 19 людей особового складу, один пожежний потяг та шість працівників пожежного потягу", – зазначили рятувальники.
Встановлюються причини виникнення пожежі та завдані нею збитки.
Нагадаємо, сходження 11 вагонів та локомотиву вантажного потяга сталося 19 червня на залізниці у Дніпрі. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає. У ПАТ "Укрзалізниці" зазначили, що інцидент стався через крадіжку злодіями болтів та скріплень колії. За фактом аварії відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 277 КК України.