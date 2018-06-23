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В Ровно горел грузовой поезд

В Ровно горел грузовой поезд

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 июня. УНН. Пожар в одном из вагонов грузового поезда с древесиной произошла в Ровно. Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС в Ровенской области, передает УНН.

"23 июня в 00:13 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре на железнодорожной станции, по адресу: г. Ровно, м-н. Привокзальный. До приезда пожарных представителями объекта было отключено электроснабжение. По прибытию на место вызова спасатели установили, что пожар возник в одном из вагонов грузового поезда с древесиной. Существовала угроза переброса пламени на рядом расположенную цистерну с горюче-смазочными материалами", - говорится в сообщении.

Бойцы ГСЧС подали два водяных и один воздушных-пенный стволы на ликвидацию пожара и один водяной ствол – на охлаждение цистерны. Также приняли решение привлечь к ликвидации пожарный поезд и отсоединить рядом расположенную цистерну.

"Уже в 00:27 пожар удалось локализовать, а в 02:15 – полностью ликвидировать. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара было привлечено четыре автомобиля спецтехники ГСЧС 19 человек личного состава, один пожарный поезд и шесть работников пожарного поезда", - отметили спасатели.

Устанавливаются причины возникновения пожара и причиненный ущерб.

Напомним, сход 11 вагонов и локомотива грузового поезда произошло 19 июня на железной дороге в Днепре. В результате инцидента пострадавших и погибших нет. В ПАО "Укрзализныци" отметили, что инцидент произошел из-за кражи ворами болтов и скреплений пути. По факту аварии открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 277 УК Украины.

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