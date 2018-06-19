Поліція відкрила провадження через аварію на залізниці у Дніпрі
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. За фактом аварії на залізниці у Дніпрі, під час якої вантажний потяг зійшов з рейок, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомив відділ комунікації ГУНП у Дніпропетровській області, передає УНН.
"Усі обставини події будуть встановлені в рамках відкритого за ч. 1 ст. 277 кримінального провадження", – йдеться в повідомленні поліції.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аварія поїзда в Казахстані: кількість постраждалих зросла до 14 осіб
Нагадаємо, сходження 11 вагонів та локомотиву вантажного потяга сталося в ніч на 19 червня на залізниці у Дніпрі. Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає.
В ПАТ "Укрзалізниці" зазначили, що інцидент стався через крадіжку злодіями болтів та скріплень колії.