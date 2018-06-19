Полиция открыла производство из-за аварии на железной дороге в Днепре
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. По факту аварии на железной дороге в Днепре, во время которой грузовой поезд сошел с рельсов, открыто уголовное производство. Об этом сообщил отдел коммуникации ГУНП в Днепропетровской области, передает УНН.
"Все обстоятельства происшествия будут установлены в рамках открытого по ч. 1 ст. 277 уголовного производства", - говорится в сообщении полиции.
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Напомним, схождение 11 вагонов и локомотива грузового поезда произошло в ночь на 19 июня на железной дороге в Днепре. В результате инцидента пострадавших и погибших нет.
В ПАО "Укрзализныци" отметили, что инцидент произошел из-за кражи ворами болтов и скреплений пути.