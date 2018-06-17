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Аварія поїзда в Казахстані: кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Аварія поїзда в Казахстані: кількість постраждалих зросла до 14 осіб

Київ • УНН

 • 14884 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. У результаті сходження вагонів пасажирського поїзда в Казахстані постраждали 14 осіб. Про це повідомляє компанія "Казахстанськя залізниця", передає УНН.

"В результаті сходження вагонів пасажирського поїзда №10 постраждало 14 осіб. Троє людей перебувають у Шуйській районній лікарні, 11 - в Шуйській міській лікарні", - сказано в повідомленні.

Повідомляється, що поїзд, який прямував з Астани в Алмати, був сформований з вагонів виробництва Крюківського і Тверського вагонобудівних заводів 2012-2014 років випуску.

Також відзначимо, як повідомляють місцеві видання, причиною сходження з рейок пасажирського поїзда могло стати викривлення шляху.

За фактом аварії пасажирського поїзда в Казахстані порушили кримінальну справу.

Нагадаємо, 17 червня в Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг. Повідомлялося, що одна людина (підліток) загинув і ще троє травмовані.

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