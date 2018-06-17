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Аварія поїзда в Казахстані: одна людина загинула, троє травмовані

Київ • УНН

 • 11356 перегляди

КИЇВ. 17 червня. УНН. В результаті сходження вагонів пасажирського поїзда в Казахстані одна людина загинула, ще троє травмовані. Про це повідомляє nur.kz, передає УНН.

За уточненою інформацією, в Шуском районі сталося сходження 6 пасажирських вагонів поїзда №9 сполученням "Астана-Алмати", з них три вагони перекинулися.

В результаті постраждало чотири людини, один з яких загинув. Їхні особи встановлюються.

Як повідомляє Tengrinews, загинув в результаті НП підліток.

Нагадаємо, в Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг.

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