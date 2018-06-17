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У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг

У Казахстані зійшов з рейок пасажирський потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 червня. УНН. У Казахстані зійшли з рейок 8 вагонів пасажирського поїзда "Байтерек" сполученням "Астана-Алмати". Про це повідомляє nur.kz, передає УНН.

За попередньою інформацією речника КЧС МВС РК Руслана Іманкулова, НП сталася в Шуском районі Жамбилської області. З рейок зійшли 8 вагонів пасажирського поїзда, три з них перекинулися на бік.

Він зазначив, що надходить інформація про постраждалих. Зараз людей відправляють на попутному поїзді на станцію в Шу.
Точні дані стануть відомі пізніше після прибуття підрозділів рятувальників на місце.

Тим часом, за словами одного з пасажирів, під час руху стався різкий ривок, а потім склад загальмував. Вже пізніше він побачив, що кілька вагонів зійшли з рейок.

Нагадаємо, у травні поїзд врізався в фуру в Італії.

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