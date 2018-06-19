У Дніпрі вантажний потяг під час руху зійшов з рейок

"19 червня о 3:58 у Самарському районі міста Дніпро, на перегоні Нижньодніпровськ-Вузол - Самарівка сталася аварія на залізниці. Під час руху вантажного потяга сталось сходження 11 вагонів та локомотиву - 2 цистерни та 9 вагонів з металом", – йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту постраждалих та загиблих немає. Витоку з цистерн не сталося. Затримки руху немає.

На місці чергує підрозділ ГУ ДСНС у Дніпропетровській області.

Нагадаємо, внаслідок сходження вагонів пасажирського поїзда в Казахстані постраждали 14 осіб.