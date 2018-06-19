В Днепре грузовой поезд во время движения сошел с рельсов
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. На железной дороге в Днепре произошел сход 11 вагонов и локомотива грузового поезда. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в Днепропетровской облсти, передает УНН.
"19 июня в 3:58 в Самарском районе города Днепр, на перегоне Нижнеднепровск-Узел - Самаровка произошла авария на железной дороге. Во время движения грузового поезда сошли 11 вагонов и локомотива - 2 цистерны и 9 вагонов с металлом", - говорится в сообщении .
В результате инцидента пострадавших и погибших нет. Утечки из цистерн не произошло. Задержки движения нет.
На месте дежурит подразделение ГУ ГСЧС в Днепропетровской области.
Напомним, в результате схода вагонов пассажирского поезда в Казахстане пострадали 14 человек.