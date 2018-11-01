Пассажирский поезд горел в Ровенской области

"1 ноября в 13:25 в Службу спасения Ровенской области по номеру "101" поступило сообщение о пожаре в дизельном поезде сообщением "Удрицк-Сарны-Здолбунов", по адресу: Костопольский район станция Моквин", – говорится в сообщении.

Пожар локализован в 13:45, а полностью ликвидировали в 14:30. Как уточнил в комментарии УНН пресс-службы ГУ ГСЧС в области Дмитрий Мельник, на момент пожара в поезде были люди, но они вышли из него до прибытия спасателей.

"К ликвидации были привлечены три единицы спецтехники ГСЧС и 16 человек личного состава спасателей, также был привлечен пожарный поезд "Укрзализныци" со станции города Сарны. Жертв и пострадавших нет. Причины пожара и причиненный материальный ущерб устанавливаются", – уточнили в ГСЧС.

Напомним, возгорание в электровозе товарного поезда произошло в Кировоградской области. Горело в моторном отсеке.