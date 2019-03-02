На Прикарпатье во время движения загорелся грузовой поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. Возгорание произошло в вагоне грузового поезда во время движения в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
"2 марта в 13:55 в пгт Заболотов Снятинского района на железнодорожном пути, во время движения грузового поезда, возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.
В 14:20 пожар локализован на площади 80 кв. м.
В 14:38 пожар грузового вагона ликвидирован.
Задержки движения поездов нет, добавили в ГСЧС.
Напомним, пассажирский поезд горел в Ровенской области.