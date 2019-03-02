На Прикарпатье во время движения загорелся грузовой поезд

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
13:20 • 12280 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 36626 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 119107 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 122094 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 124133 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 122362 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 154312 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117319 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141267 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145176 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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На Прикарпатье во время движения загорелся грузовой поезд

На Прикарпатье во время движения загорелся грузовой поезд

Киев  •  УНН

 • 11188 просмотра

КИЕВ. 2 марта. УНН. Возгорание произошло в вагоне грузового поезда во время движения в Ивано-Франковской области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

"2 марта в 13:55 в пгт Заболотов Снятинского района на железнодорожном пути, во время движения грузового поезда, возник пожар в вагоне с отработанными шпалами. Жертв и пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

В 14:20 пожар локализован на площади 80 кв. м.

В 14:38 пожар грузового вагона ликвидирован.

Задержки движения поездов нет, добавили в ГСЧС.

Напомним, пассажирский поезд горел в Ровенской области.

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