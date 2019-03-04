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В Каменском в результате пожара погиб малолетний ребенок

В Каменском в результате пожара погиб малолетний ребенок

Киев  •  УНН

 • 11243 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. В Каменском результате пожара в частном доме погибла малолетняя девочка, еще двое детей удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"4 марта в 11:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу улица Широкая города Каменское. Пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарные вынесли на руках девочку 2016 года рождения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медиками пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Городской больницы №7 города Каменское, в 12:50 в больнице констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСЧС.

Пожар локализован в 11:48 и ликвидирован в 12:42.

Спасатели отметили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседями были спасены двое детей.

Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.

Как сообщал УНН, на пожаре в Днепропетровской области погиб человек.

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