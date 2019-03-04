В Каменском в результате пожара погиб малолетний ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 марта. УНН. В Каменском результате пожара в частном доме погибла малолетняя девочка, еще двое детей удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
"4 марта в 11:12 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре по адресу улица Широкая города Каменское. Пожар возник внутри одноэтажного жилого дома. Во время ликвидации пожара пожарные вынесли на руках девочку 2016 года рождения и передали сотрудникам скорой медицинской помощи. Медиками пострадавшую госпитализировали в реанимационное отделение Городской больницы №7 города Каменское, в 12:50 в больнице констатировали смерть ребенка", - сообщили в ГСЧС.
Пожар локализован в 11:48 и ликвидирован в 12:42.
Спасатели отметили, что до прибытия пожарно-спасательных подразделений соседями были спасены двое детей.
Причина пожара устанавливается правоохранительными органами.
Как сообщал УНН, на пожаре в Днепропетровской области погиб человек.