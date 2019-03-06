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ДСНС: вночі ліквідовано пожежу на зерноскладі у Львівській області

Київ • УНН

 • 9364 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Ввечері минулої доби у м. Кам’янка-Бузька у Львівській області, на території ТОВ “Кам’янка-Бузький комбікормовий завод” в одноповерховій будівлі зерноскладу виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС України.

“5 березня о 22:01 у м. Кам’янка-Бузька по вул. Шевченка, 129А на території ТОВ „Кам’янка-Бузький комбікормовий завод“ в одноповерховій будівлі зерноскладу виникла пожежа. 6 березня о 00:18 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано”, — вказано у повідомленні.

Рятувальники також додали, що: “Вогнем знищено дах будівлі на площі 1 тис 800 м2 та 500 тонн насіння ріпаку. Причина пожежі встановлюється. Жертв та постраждалих немає”.

На місці пожежі працювала оперативна група ГУ ДСНС України у Львівській області.

Як повідомляв УНН, у Кам’янському внаслідок пожежі загинула малолітня дитина.

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