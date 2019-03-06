ГСЧС: ночью ликвидирован пожар на зерноскладе во Львовской области

“5 марта в 22:01 в г. Каменка-Бугская по ул. Шевченко, 129А на территории ООО „Каменка-Бугский комбикормовый завод“ в одноэтажном здании зерносклада возник пожар. 6 марта в 00:18 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован”, — указано в сообщении.

Спасатели также добавили, что: “Огнем уничтожена крыша здания на площади 1 тыс 800 м2 и 500 тонн семян. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет”.

На месте пожара работала оперативная группа ГУ ГСЧС Украины во Львовской области.

Как сообщал УНН, в Каменском результате пожара погиб малолетний ребенок.