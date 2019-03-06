Пожар на заводе под Днепром: горят помещения с пластиком
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. В селе Каменка Днепровского района на территории завода строительных креплений продолжают тушить масштабный пожар. Сейчас горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
По предварительным данным, ориентировочная площадь пожара составляет 3000 м.кв.
В ГСЧС сообщили, что сложность тушения заключается в большом горючей нагрузке в ангарах, а именно - пластиковое сырье, оборудование и готовая пластиковая продукция.
Предварительно, погибших и пострадавших нет.
На месте работает 55 человек личного состава и 10 единиц пожарно-спасательной техники.
Напомним, 6 марта в селе Каменка Днепровского района на территории завода строительных креплений возникла крупный пожар. По предварительной информации, огонь вспыхнул в одном из ангаров на территории завода. Сообщалось, что площадь пожара составляет около 9000 кв. м.