Масштабный пожар на заводе под Днепром потушили
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Масштабный пожар на предприятии по изготовлению пластиковых изделий в селе Каменка Днепропетровской области ликвидировали. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областного управления ГСЧС.
"В 14:27 пожар локализован на площади 3 тыс. м.кв. В 17:48 пожар был ликвидирован", - говорится в сообщении.
Предварительно, жертв и пострадавших нет.
"К тушению были привлечены 69 человек личного состава и 16 ед. (единиц - ред.) техники ГСЧС", - уточнили в ГСЧС.
Напомним, сегодня утром, в 08:35, в с. Каменка на территории завода строительных креплений в здании ангара возник пожар.
Как выяснилось, горят производственные бытовые помещения ангарного типа предприятия по изготовлению пластиковых изделий.