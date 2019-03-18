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В Киеве горела типогафия

Киев • УНН

 • 14312 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера, 17 марта, в Шевченковском районе Киева горела типография, в результате происшествия пожарные спасли женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС столицы.

В Киеве горела типогафия

"17 марта в 11:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 1-этажном здании, на улице Вавиловых 11, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.

По прибытию на место пожарные установили, что пожар возник в здании по изготовлению печатной продукции. Во время ликвидации пожарные спасли женщину 1971 года рождения и передали ее медикам.

"В результате пожара огнем повреждено печатную продукцию, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.

Напомним, мариупольцы приняли работу "Азовсталь" за пожар.

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