В Киеве горела типогафия
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Вчера, 17 марта, в Шевченковском районе Киева горела типография, в результате происшествия пожарные спасли женщину. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГСЧС столицы.
"17 марта в 11:55 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре в 1-этажном здании, на улице Вавиловых 11, что в Шевченковском районе столицы", - говорится в сообщении.
По прибытию на место пожарные установили, что пожар возник в здании по изготовлению печатной продукции. Во время ликвидации пожарные спасли женщину 1971 года рождения и передали ее медикам.
"В результате пожара огнем повреждено печатную продукцию, личные вещи, закопчены стены и потолок помещения", - добавили в ГСЧС.
Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются.
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