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За добу на Київщині сталося понад сто пожеж трави

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Київській області за минулу добу було зареєстровано 104 пожежі трав'яного настилу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу обласного управління ДСНС.

За добу на Київщині сталося понад сто пожеж трави

"Впродовж минулої доби в області було зареєстровано 104 пожежі трав'яного настилу та 4 загоряння сміття на загальній площі 151,0855 га", - йдеться в повідомленні.

Так, рятувальники Києво-Святошинського району за добу 20 разів залучалися до ліквідації загоряння сухої трави. Загальна площа горіння становила близько 30 га.

У місті Тетіїв горіли очерети та трав’яний настил на площі орієнтовно 3 гектари. Рятувальники розповіли, що гасіння пожежі ускладнив сильний вітер, він сприяв швидкому розповсюдженню полум’я по траві.
Пожежу ліквідували, її загальна площа склала 3 га.

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У с. Морозівка Баришівського району горів трав’яний настил на площі близько 2 га. Пожежу ліквідували, її причина встановлюється.

У Переяслав-Хмельницькму районі рятувальники тричі залучалися до ліквідації загоряння трав'яного настилу. Загальна площа горіння склала 3,5 га.

На околиці м.Богуслав пожежа знищила 5000 кв.м трав'яного настилу, постраждалих немає.

Також горів трав’яний настил на околиці с. Дмитренки.

"Площа пожежі становила 15000 м кв.", - уточнили рятувальники.

У с. Стрітівка Кагарлицького району також сталося займання трав’яного настилу, пожежу загасили.

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Нагадаємо, з початку року пожежі в Україні забрали життя вже 600 людей.

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