За 5 лет свинопоголовье в приусадебном секторе может уменьшиться на треть - эксперт

КИЕВ. 24 июня. УНН. За пять лет свинопоголовье в приусадебном секторе может уменьшиться на 35% - до 1,7 млн голов. Об этом сообщила президент Ассоциации "Свинари Украины" Оксана Юрченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.