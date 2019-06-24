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За 5 лет свинопоголовье в приусадебном секторе может уменьшиться на треть - эксперт

Киев • УНН

 • 8635 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. За пять лет свинопоголовье в приусадебном секторе может уменьшиться на 35% - до 1,7 млн голов. Об этом сообщила президент Ассоциации "Свинари Украины" Оксана Юрченко, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ассоциации.

За 5 лет свинопоголовье в приусадебном секторе может уменьшиться на треть - эксперт

"В течение последних 5 лет количество свиней в домохозяйствах населения сокращается в среднем на 7,5% в год. Так, в 2015 году свинопоголовье в приусадебном секторе насчитывало 3,6 млн голов, в этом году оно равно 2,6 млн.

Если такая тенденция сохранится - в 2025 году в личных хозяйствах граждан количество свиней уменьшится до 1,7 млн голов", - рассказала она.

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Африканская чума свиней (АЧС), отсутствие идентификации животных в хозяйствах населения и низкий уровень биобезопасности являются главными факторами, которые будут способствовать сокращению свинопоголовья в приусадебном секторе, продолжила Юрченко.

Так, в случае подозрения на африканскую чуму, владельцы таких свиней пытаются как можно быстрее их сбыть, что способствует распространению болезни, пояснила эксперт. А продажа неидентифицированных подворно забитых свиней на стихийных рынках, в свою очередь, затрудняет контроль эпизоотической ситуации в стране, уточнила она.

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Впрочем, с 1 января 2025 года вступит в силу положение о запрете на реализацию на рынках животных, забитых подворно, сообщила Юрченко. Согласно положениям Закона Украины "Об основных принципах и требованиях к безопасности и качеству пищевых продуктов" к продаже будут допускать только свинину, полученную на сертифицированных бойнях.

"Я думаю, что задача профессионального свиноводческого сообщества - не дать отсрочить вступление в силу этой нормы, ведь она поможет в решении многих вопросов", - резюмировала она.

Напомним, как писал УНН, на фоне АЧС Украина значительно сократила производство собственной свинины. Вместо этого, мы наращиваем импорт этого товара, и больше всего - из Польши.

Также напомним, по словам депутата Сергея Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в ЕС. И цены, похоже, будут расти и дальше.

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