Radobank прогнозує зростання цін на свинину
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Світові ціни на свинину зростуть. Такі прогнози зробили аналітики Rabobank, передає УНН з посиланням на pigprogress.net.
"Ціни на тваринний білок будуть рости в короткостроковій перспективі", - переконані аналітики.
Уточнюється, що ціни на свинину зростуть через дефіцит м'яса в КНР, що сформувався на тлі поширення африканської чуми свиней (АЧС). Через це Китай буде продовжувати нарощувати імпорт свинини.
"А рекордні обсяги імпорту, а отже і подальше зростання цін, будуть спостерігатись у кінці 2019-го - на початку 2020 року", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, АЧС в Китаї вперше була зафіксована в минулому році. Зараз китайські вчені активно працюють над розробкою вакцини від вірусу. У світі такої ще немає.
Напередодні китайські дослідники вже зробили заяву про старт клінічних випробувань вакцини проти АЧС.
Окрім того, ліки від хвороби сьогодні намагаються розробити і в Іспанії.
"Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - вважає нардеп Сергій Тригубенко.
Уточнимо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, в поточному році - вже понад 20.