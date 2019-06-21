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Radobank прогнозирует рост цен на свинину

Киев • УНН

 • 6470 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. Мировые цены на свинину вырастут. Такие прогнозы сделали аналитики Rabobank, передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.

Radobank прогнозирует рост цен на свинину

"Цены на животный белок будут расти в краткосрочной перспективе", - убеждены аналитики.

Уточняется, что цены на свинину вырастут из-за дефицита мяса в КНР, сформировавшегося на фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС). Поэтому Китай будет продолжать наращивать импорт свинины.

"А рекордные объемы импорта, а следовательно и дальнейший рост цен, будут наблюдаться в конце 2019-го - в начале 2020 года", - говорится в сообщении.

Напомним, АЧС в Китае впервые была зафиксирована в прошлом году. Сейчас китайские ученые активно работают над разработкой вакцины от вируса. В мире такой нет.

Накануне китайские исследователи уже сделали заявление о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.

Кроме того, лекарства от болезни сегодня пытаются разработать и в Испании.

"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает нардеп Сергей Тригубенко.

Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году - уже более 20.

Украинские Национальные Новости

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