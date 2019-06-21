Radobank прогнозирует рост цен на свинину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Мировые цены на свинину вырастут. Такие прогнозы сделали аналитики Rabobank, передает УНН со ссылкой на pigprogress.net.
"Цены на животный белок будут расти в краткосрочной перспективе", - убеждены аналитики.
Уточняется, что цены на свинину вырастут из-за дефицита мяса в КНР, сформировавшегося на фоне распространения африканской чумы свиней (АЧС). Поэтому Китай будет продолжать наращивать импорт свинины.
"А рекордные объемы импорта, а следовательно и дальнейший рост цен, будут наблюдаться в конце 2019-го - в начале 2020 года", - говорится в сообщении.
Напомним, АЧС в Китае впервые была зафиксирована в прошлом году. Сейчас китайские ученые активно работают над разработкой вакцины от вируса. В мире такой нет.
Накануне китайские исследователи уже сделали заявление о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.
Кроме того, лекарства от болезни сегодня пытаются разработать и в Испании.
"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает нардеп Сергей Тригубенко.
Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году - уже более 20.