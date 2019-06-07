Найбільше свинини в Україну везуть з Польщі
Київ • УНН
КИЇВ. 7 червня. УНН. У січні-травні 2019 року Україна імпортувала 10,2 тис. тонн свинини загальною вартістю 19,1 млн дол. Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, передає УНН.
Так, головним постачальником свинини в Україну була Польща. З Польщі Україна імпортувала свинини на 9,6 млн дол.
Друге місце у списку належить Німеччині. У січні-травні Україна завезла з Німеччини свинини на 3,4 млн дол.
На третьому місці - Нідерланди. За 5 місяців цього року Україна імпортувала з Нідерландів свинини на 1,9 млн дол.
Водночас, у січні-травні Україна поставила на експорт всього 767 тонн свинини загальною вартістю 1,7 млн дол.
Імпорт свинини перевищує експорт у 11 разів (у грошовому вираженні).
Зауважимо, що Україна нарощує об’єми імпорту іноземної свинини на фоні вірусу АЧС, який й досі вражає вітчизняні фермерські господарства.
Паралельно, на внутрішньому ринку, ростуть ціни і на сало, і на свинину. За словами депутата Сергій Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, ніж в ЄС. І ціни, схоже, будуть рости й надалі.