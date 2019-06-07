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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 108652 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136056 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143921 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 129939 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130045 просмотра

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Больше всего свинины в Украину везут из Польши

Больше всего свинины в Украину везут из Польши

Киев  •  УНН

 • 9813 просмотра

КИЕВ. 7 июня. УНН. В январе-мае 2019 Украина импортировала 10,2 тыс. тонн свинины общей стоимостью 19,1 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.

Так, главным поставщиком свинины в Украине была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 9,6 млн долл.

Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-мае Украина завезла из Германии свинины на 3,4 млн долл.
На третьем месте - Нидерланды. За 5 месяцев этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 1,9 млн долл.

В то же время, в январе-мае Украина поставила на экспорт всего 767 тонн свинины общей стоимостью 1,7 млн долл.

Импорт свинины превышает экспорт в 11 раз (в денежном выражении).

Заметим, что Украина наращивает объемы импорта иностранной свинины на фоне вируса АЧС, который до сих пор поражает отечественные фермерские хозяйства.

Параллельно на внутреннем рынке, растут цены и на сало, и на свинину. По словам депутата Сергей Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в ЕС. И цены, похоже, будут расти и дальше.

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