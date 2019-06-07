Больше всего свинины в Украину везут из Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. В январе-мае 2019 Украина импортировала 10,2 тыс. тонн свинины общей стоимостью 19,1 млн долл. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы, передает УНН.
Так, главным поставщиком свинины в Украине была Польша. Из Польши Украина импортировала свинины на 9,6 млн долл.
Второе место в списке принадлежит Германии. В январе-мае Украина завезла из Германии свинины на 3,4 млн долл.
На третьем месте - Нидерланды. За 5 месяцев этого года Украина импортировала из Нидерландов свинины на 1,9 млн долл.
В то же время, в январе-мае Украина поставила на экспорт всего 767 тонн свинины общей стоимостью 1,7 млн долл.
Импорт свинины превышает экспорт в 11 раз (в денежном выражении).
Заметим, что Украина наращивает объемы импорта иностранной свинины на фоне вируса АЧС, который до сих пор поражает отечественные фермерские хозяйства.
Параллельно на внутреннем рынке, растут цены и на сало, и на свинину. По словам депутата Сергей Тригубенко, свинина в Украине уже стоит дороже, чем в ЕС. И цены, похоже, будут расти и дальше.