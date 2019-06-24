За 5 років свинопоголів'я у присадибному секторі може зменшитися на третину - експерт

"Упродовж останніх 5 років кількість свиней у домогосподарствах населення скорочується в середньому на 7,5% на рік. Так, у 2015 році свинопоголів’я у присадибному секторі налічувало 3,6 млн голів, цього року воно дорівнює 2,6 млн.

Якщо така тенденція збережеться — до 2025 року в особистих господарствах громадян кількість свиней зменшиться до 1,7 млн голів", — розповіла вона.

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Африканська чума свиней (АЧС), відсутність ідентифікації тварин у господарствах населення та низький рівень біобезпеки є головними чинниками, що сприятимуть скороченню свинопоголів’я у присадибному секторі, продовжила Юрченко.

Так, у разі підозри на африканську чуму, власники таких свиней намагаються якнайшвидше їх збути, що сприяє поширенню хвороби, пояснила експерт. А продаж неідентифікованих подвірно забитих свиней на стихійних ринках, своєю чергою, ускладнює контроль епізоотичної ситуації в країні, уточнила вона.

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Утім, з 1 січня 2025 року набуде чинності положення щодо заборони на реалізацію на ринках тварин, які забиті подвірно, поінформувала Юрченко. Згідно з положеннями ЗУ "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів" до продажу допускатимуть лише свинину, отриману на сертифікованих бійнях.

"Я думаю, що завдання професійної свинарської спільноти — не дати відтермінувати набуття чинності цієї норми, адже вона допоможе у вирішенні багатьох питань", - резюмувала вона.

Нагадаємо, як писав УНН, на фоні АЧС Україна значно скоротила виробництво власної свинини. Натомість, ми нарощуємо імпорт цього товару, і найбільше – з Польщі.

Також нагадаємо, за словами депутата Сергія Тригубенка, свинина в Україні вже коштує дорожче, ніж в ЄС. І ціни, схоже, будуть рости й надалі.