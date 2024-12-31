Буданов дав прогноз на 2025 рік щодо ситуації в Україні

Глава ГУР Кирило Буданов заявив, що 2025 рік буде точно кращий за цей й для цього є об'єктивні фактори. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

В кінці 2023 року, я сказав, що на жаль 2024 рік не буде гарний для нас, буде дуже важкий. Якщо сформулювати так само питання щодо 2025 року, то тут в мене набагато більше оптимізму. 2025 рік буде точно кращий за цей. Для цього є об'єктивні фактори і я сподіваюся, що ми у 2025 році побачимо дуже багато гарних подій, які зрештою принесуть нам всім, те чого ми так чекаємо. - заявив Буданов.

Також Буданов зробив прогноз для росії.

Якщо росія не схаменеться до середини 2025 року, то їм точно доведеться приймати дуже складні рішення щодо їх фінансової, економічної системи. Чи готові вони до цього? Можливо і готові. Чи хочуть вони цього? На 100% можу сказати, що ні й будуть намагатися все зробити, щоб цього не допустити. сказав Буданов.

Проте він зазначив, що зрештою, як саме Україна зможе знайти рішення, як примусити виконати абсолютно справедливі умови залежить в більшості від українців.

Доповнення

The New York Times повідомляло, що війна в Україні може завершитися у 2025 році, але її результати залежатимуть від міжнародної підтримки та майбутніх мирних переговорів.

російський диктатор володимир путін заявляв, що росія продовжить досягати всіх цілей "спецоперації" у 2025 році.