Буданов дал прогноз на 2025 год относительно ситуации в Украине

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что 2025 год будет точно лучше этого и для этого есть объективные факторы. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

В конце 2023 года, я сказал, что к сожалению 2024 год не будет хороший для нас, будет очень тяжелый. Если сформулировать так же вопрос о 2025 году, то у меня гораздо больше оптимизма. 2025 год будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы и я надеюсь, что мы в 2025 году увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем, то чего мы так ждем