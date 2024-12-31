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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Буданов дал прогноз на 2025 год относительно ситуации в Украине

Буданов дал прогноз на 2025 год относительно ситуации в Украине

Киев  •  УНН

 • 9943 просмотра

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Глава ГУР предполагает улучшение ситуации в Украине в 2025 году из-за объективных факторов. Сложные экономические решения России придется принимать до середины 2025 года, если она не изменит курс.

Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что 2025 год будет точно лучше этого и для этого есть объективные факторы. Об этом он сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

В конце 2023 года, я сказал, что к сожалению 2024 год не будет хороший для нас, будет очень тяжелый. Если сформулировать так же вопрос о 2025 году, то у меня гораздо больше оптимизма. 2025 год будет точно лучше этого. Для этого есть объективные факторы и я надеюсь, что мы в 2025 году увидим очень много хороших событий, которые в конце концов принесут нам всем, то чего мы так ждем

- заявил Буданов.

Также Буданов сделал прогноз для россии.

Если россия не опомнится до середины 2025 года, то им точно придется принимать очень сложные решения относительно их финансовой, экономической системы. Готовы ли они к этому? Возможно и готовы. Хотят ли они этого? На 100% могу сказать, что нет и будут стараться все сделать, чтобы этого не допустить

Однако он отметил, что в конце концов, как именно Украина сможет найти решение, как заставить выполнить абсолютно справедливые условия зависит в большинстве от украинцев.

Дополнение  

The New York Times сообщало, что война в Украине может завершиться в 2025 году, но ее результаты будут зависеть от международной поддержки и будущих мирных переговоров.

 российский диктатор владимир путин заявлял, что россия продолжит достигать всех целей «спецоперации» в 2025 году. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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