За три тижні свинина подорожчала на 11% - статистика

Станом на 19 червня цього року 1 кг свинини коштує в середньому 121,6 грн.

Зазначимо, що з початку місяця в Україні переважна більшість продуктів харчування зі списку соціальних подешевшала. Так, борошно впало в ціні на 2,8% - до 14,1 грн за кг, ковбаси - на 1,3%, до 189,8 грн за кг, масло - на 4,4%, до 203,2 грн за кг, рис - на 4,9%, до 28,4 грн за кг, сало - на 2,9%, до 128,4 грн за кг.

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При цьому, з початку місяця в Україні подорожчало молоко - на 4,9%, до 24,6 грн за літр, крупи гречані - на 8,6%, до 22,1 грн за кг, цукор - на 2,5%, до 17,6 за кг, яловичина - на 1,4%, до 137,9 грн за кг.

Нагадаємо, як писав УНН, Україна останнім часом значно скоротила виробництво власної свинини. Натомість, ми нарощуємо імпорт цього товару, і найбільше – з Польщі.

Серед причини такої ситуації – вірус африканської чуми свиней, який не можуть приборкати в Україні вже декілька років поспіль.

За даними депутата Сергія Тригубенка, свинина на нашому внутрішньому ринку вже коштує дорожче, ніж у ЄС. І прогнози експертів вказують на те, що ціни будуть рости й надалі.