За три недели свинина подорожала на 11% - статистика
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. С начала месяца свинина в Украине подорожала на 10,9%. Об этом свидетельствуют данные инфляционного барометра, передает УНН.
По состоянию на 19 июня этого года 1 кг свинины стоит в среднем 121,6 грн.
Отметим, что с начала месяца в Украине подавляющее большинство продуктов питания из списка социальных подешевело. Так, мука упала в цене на 2,8% - до 14,1 грн за кг, колбасы - на 1,3%, до 189,8 грн за кг, масло - на 4,4%, до 203,2 грн за кг, рис - на 4,9%, до 28,4 грн за кг, сало - на 2,9%, до 128,4 грн за кг.
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При этом, с начала месяца в Украине подорожало молоко - на 4,9%, до 24,6 грн за литр, крупы гречневые - на 8,6%, до 22,1 грн за кг, сахар - на 2,5%, до 17,6 кг, говядина - на 1,4%, до 137,9 грн за кг.
Напомним, как писал УНН, Украина в последнее время значительно сократила производство собственной свинины. Вместо этого, мы наращиваем импорт этого товара, и больше всего - из Польши.
Среди причин такой ситуации - вирус африканской чумы свиней, который не могут победить в Украине уже несколько лет подряд.
По данным депутата Сергея Тригубенко, свинина на нашем внутреннем рынке уже стоит дороже, чем в ЕС. И прогнозы экспертов указывают на то, что цены будут расти и дальше.