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Rabobank прогнозує дефіцит м'яса через АЧС у Китаї

Київ • УНН

 • 7902 перегляди

КИЇВ. 18 червня. УНН. У Китаї може виникнути дефіцит м'яса на тлі поширення африканської чуми свиней (АЧС). Такі прогнози зробили аналітики Rabobank, передає УНН з посиланням на pigprogress.net.

Rabobank прогнозує дефіцит м'яса через АЧС у Китаї

Аналітики Radobank запевняють, що з дефіцитом м'яса може зіткнутися не тільки Китай, а й інші країни.

"Африканська чума свиней, що виникає в цій частині світу (Китай, - ред.), призведе до невідомої трансформації міжнародної торгівлі з потенційною нестачею тваринного білка в інших місцях по всьому світу", - йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Китай боротиметься з АЧС ще багато років

Також повідомляється, що АЧС в Китаї призведе до зростання цін на м'ясо в усьому світі.

"Ціни на тваринний білок будуть рости, в короткостроковій перспективі", - йдеться в повідомленні.

Вигоду від збільшеного попиту на м'ясо в Китаї та Південно-Східної Азії отримають Європейський Союз, Сполучені Штати, Канада і Бразилія.

"У свою чергу Китай компенсує брак свинини, збільшивши споживання м'яса птиці і яловичини, а також риби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, АЧС в Китаї вперше був зафіксований в минулому році. Зараз китайські вчені активно працюють над розробкою вакцини від вірусу. У світі такої ще немає.

Напередодні китайські дослідники вже зробили заяву про старт клінічних випробувань вакцини проти АЧС.

Крім того, ліки від хвороби сьогодні намагаються розробити і в Іспанії.

"Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - вважає нардеп Сергій Тригубенко.

Уточнимо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, в поточному році - вже понад 20.

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