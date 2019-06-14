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Китай будет бороться с АЧС еще много лет - прогноз

Киев • УНН

 • 10721 просмотра

КИЕВ. 14 июня. УНН. Китаю может потребоваться много лет, чтобы ликвидировать последствия заболевания африканской чумы свиней (АЧС). Об этом заявил заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ) Мэтью Стоун, передает УНН со ссылкой на EuroMeatNews.

Китай будет бороться с АЧС еще много лет - прогноз

"Китай будет иметь дело с африканской чумой свиней на протяжении многих лет. Ситуация будет продолжать развиваться во всей Азии, потому что мы знаем, что есть проблемы в цепочке поставок мяса и мясных продуктов, что регулируется не должным образом", - сказал он.

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По прогнозам USDA и Rabobank, Китай может потерять от 10 до 30% поголовья свиней в этом году. Более того, эксперты прогнозируют, что для ликвидации последствий Китаю понадобится три-четыре года.

"Это огромная проблема для некоторых стран Азии. Им сложно изменить их системы ведения сельского хозяйства и улучшить системы биозащиты, но это крайне важно. Мы будем жить с африканской чумой свиней на протяжении многих лет. Поэтому в долгосрочной перспективе нужен акцент на исследования и разработку вакцин, а также кратко- и среднесрочное внимание на повышение биологической безопасности и потенциала ветеринарных служб", - сказал Стоун.

Напомним, что АЧС в Китае впервые был зафиксирован в прошлом году. Сейчас китайские ученые активно работают над разработкой вакцины от вируса. В мире такой еще нет.

Накануне в Китае уже сделали заявление о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.

Кроме того, лекарства от болезни сегодня пытаются разработать и в Испании.

"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает нардеп Сергей Тригубенко.

Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году - уже более 20.

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