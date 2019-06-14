Китай будет бороться с АЧС еще много лет - прогноз

"Китай будет иметь дело с африканской чумой свиней на протяжении многих лет. Ситуация будет продолжать развиваться во всей Азии, потому что мы знаем, что есть проблемы в цепочке поставок мяса и мясных продуктов, что регулируется не должным образом", - сказал он.

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По прогнозам USDA и Rabobank, Китай может потерять от 10 до 30% поголовья свиней в этом году. Более того, эксперты прогнозируют, что для ликвидации последствий Китаю понадобится три-четыре года.

"Это огромная проблема для некоторых стран Азии. Им сложно изменить их системы ведения сельского хозяйства и улучшить системы биозащиты, но это крайне важно. Мы будем жить с африканской чумой свиней на протяжении многих лет. Поэтому в долгосрочной перспективе нужен акцент на исследования и разработку вакцин, а также кратко- и среднесрочное внимание на повышение биологической безопасности и потенциала ветеринарных служб", - сказал Стоун.

Напомним, что АЧС в Китае впервые был зафиксирован в прошлом году. Сейчас китайские ученые активно работают над разработкой вакцины от вируса. В мире такой еще нет.

Накануне в Китае уже сделали заявление о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.

Кроме того, лекарства от болезни сегодня пытаются разработать и в Испании.

"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС - это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает нардеп Сергей Тригубенко.

Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году - уже более 20.