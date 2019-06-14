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Китай боротиметься з АЧС ще багато років - прогноз

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 червня. УНН. Китаю може знадобитися багато років, щоб ліквідувати наслідки захворювання африканської чуми свиней (АЧС). Про це заявив заступник генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин (МЕБ) Метью Стоун, передає УНН із посиланням на EuroMeatNews.

Китай боротиметься з АЧС ще багато років - прогноз

"Китай буде мати справу з африканською чумою свиней упродовж багатьох років. Ситуація буде продовжувати розвиватися у всій Азії, тому що ми знаємо, що є проблеми в ланцюжку поставок м'яса і м'ясних продуктів, що регулюється не належним чином", — сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Названа сума фінансування розробки вакцин проти АЧС

За прогнозами USDA і Rabobank, Китай може втратити від 10 до 30% поголів'я свиней цього року. Більше того, експерти прогнозують, що для ліквідації наслідків Китаю знадобиться три-чотири роки.

"Це величезна проблема для деяких країн Азії. Їм складно змінити їх системи ведення сільського господарства і поліпшити системи біозахисту, але це вкрай важливо. Ми будемо жити з африканською чумою свиней упродовж багатьох років. Тому в довгостроковій перспективі потрібен акцент на дослідження і розробку вакцин, а також коротко- і середньострокову увагу на підвищення біологічної безпеки і потенціалу ветеринарних служб", — сказав Стоун.

Нагадаємо, що АЧС у Китаї вперше була зафіксована минулого року. Зараз китайські вчені активно працюють над розробкою вакцини від вірусу. У світі такої ще не існує.

Напередодні у Китаї вже зробили заяву про старт клінічних випробувань вакцини проти АЧС.

Окрім того, ліки від хвороби сьогодні намагаються розробити і в Іспанії.

"Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - вважає нардеп Сергій Тригубенко.

Уточнимо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, в поточному році - вже понад 20.

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