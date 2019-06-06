Названа сума фінансування розробки вакцин проти АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Єврокомісія виділила 10 млн євро на розробку вакцини від африканської чуми свиней, передає УНН з посиланням на agroberichtenbuitenland.nl.
Асигнування отримав проект "VACDIVA". До участі в проекті будуть залучені лабораторії з 10 країн ЄС, які зараз знаходяться під впливом АЧС, дослідницькі центри і компанії, що виробляють вакцини і діагностичні набори для виявлення АЧС.
Координувати проект буде професор Жозе Мануель Санчес-Віскаіно (Іспанія).
Як повідомляв УНН, китайські вчені раніше заявили про старт клінічних випробувань вакцини проти АЧС.
Сьогодні вакцин від цього вірусу в світі не існує.
"І якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - вважає нардеп Сергій Тригубенко.
Уточнимо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків АЧС, в поточному році - вже понад 20.