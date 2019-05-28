Китайские ученые начинают клинические испытания вакцины против АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. Харбинский ветеринарный научно-исследовательский институт Китайской академии сельскохозяйственных наук начинает клинические испытания вакцины против африканской чумы свиней (АЧС). Об этом пишет porkbusiness.com, передает УНН.
"На следующем этапе Китайская академия сельскохозяйственных наук ускорит ход экспериментальных и клинических испытаний, а также производство вакцин", - говорится в сообщении.
Отмечается, что производство вакцины может занять некоторое время, поскольку рынок нуждается в эффективном продукте.
"В Китае циркулирует как минимум два штамма вируса, и вакцина вряд ли защитит от их обоих", - пишет издание.
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Ученые, разрабатывающие вакцину, заявляют о том, что ее запуск будет затруднительным.
"Поиски вакцины против АЧС продолжались не менее 50 лет. Это нелегкий подвиг, потому что АЧС является крупнейшим вирусом, известным человеку", - объясняют ученые.
Напомним, сегодня вакцины от АЧС в мире не существует.
"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС — это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", — отметил по этому поводу нардеп Сергей Тригубенко.
Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев этого вируса.