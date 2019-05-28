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Китайські вчені починають клінічні випробування вакцини проти АЧС

Китайські вчені починають клінічні випробування вакцини проти АЧС

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 травня. УНН. Харбінський ветеринарний науково-дослідний інститут Китайської академії сільськогосподарських наук починає клінічні випробування вакцини проти африканської чуми свиней (АЧС). Про це пише porkbusiness.com, передає УНН.

"На наступному етапі Китайська академія сільськогосподарських наук прискорить хід експериментальних і клінічних випробувань, а також виробництво вакцин", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що виробництво вакцини може зайняти деякий час, оскільки ринок потребує ефективного продукту.

"У Китаї циркулює як мінімум два штами вірусу, і вакцина навряд чи захистить від їх обох", - пише видання.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У США готуються ліцензувати вакцину проти АЧС

Вчені, які розробляють вакцину, заявляють про те, що її запуск буде скрутним.

"Пошуки вакцини проти АЧС тривали не менше 50 років. Це нелегкий подвиг, тому що АЧС є найбільшим вірусом, відомим людині", - пояснюють учені.

Нагадаємо, сьогодні вакцини від АЧС у світі не існує.

"Якщо розробникам дійсно вдасться створити вакцину від АЧС - це стане справжнім проривом, який заощадить мільйони доларів різним державам світу", - зазначив щодо цього нардеп Сергій Тригубенко.

Уточнимо, що в минулому році в Україні було зафіксовано 145 випадків цього вірусу.

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