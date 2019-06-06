Названа сумма финансирования разработки вакцин против АЧС
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. Еврокомиссия выделила 10 млн евро на разработку вакцины от африканской чумы свиней, передает УНН со ссылкой на agroberichtenbuitenland.nl.
Ассигнования получил проект "VACDIVA". К участию в проекте будут привлечены лаборатории из 10 стран ЕС, которые сейчас находятся под влиянием АЧС, исследовательские центры и компании, производящие вакцины и диагностические наборы для выявления АЧС.
Координировать проект будет профессор Жозе Мануэль Санчес-Вискаино (Испания).
Как сообщал УНН, китайские ученые ранее заявили о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.
Сегодня вакцин от этого вируса в мире не существует.
"И если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС — это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", — считает нардеп Сергей Тригубенко.
Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году – уже более 20.