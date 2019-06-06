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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136073 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 143928 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
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Актуальное
Названа сумма финансирования разработки вакцин против АЧС

Названа сумма финансирования разработки вакцин против АЧС

Киев  •  УНН

 • 7953 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Еврокомиссия выделила 10 млн евро на разработку вакцины от африканской чумы свиней, передает УНН со ссылкой на agroberichtenbuitenland.nl.

Ассигнования получил проект "VACDIVA". К участию в проекте будут привлечены лаборатории из 10 стран ЕС, которые сейчас находятся под влиянием АЧС, исследовательские центры и компании, производящие вакцины и диагностические наборы для выявления АЧС.

Координировать проект будет профессор Жозе Мануэль Санчес-Вискаино (Испания).

Как сообщал УНН, китайские ученые ранее заявили о старте клинических испытаний вакцины против АЧС

Сегодня вакцин от этого вируса в мире не существует.

"И если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС — это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", — считает нардеп Сергей Тригубенко

Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году – уже более 20.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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