Rabobank прогнозирует дефицит мяса из-за АЧС в Китае

Аналитики Radobank уверяют, что с дефицитом мяса может столкнуться не только Китай, но и другие страны.

"Африканская чума свиней, возникающая в этой части мира (Китай, - ред.), приведет к неизвестной трансформации международной торговли с потенциальной нехваткой животного белка в других местах по всему миру", - говорится в сообщении.

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Также сообщается, что АЧС в Китае приведет к росту цен на мясо во всем мире.

"Цены на животный белок будут расти, в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Выгоду от возросшего спроса на мясо в Китае и Юго-Восточной Азии получат Европейский Союз, Соединенные Штаты, Канада и Бразилия.

"В свою очередь Китай компенсирует нехватку свинины, увеличив потребление мяса птицы и говядины, а также рыбы", - говорится в сообщении.

Напомним, АЧС в Китае впервые был зафиксирован в прошлом году. Сейчас китайские ученые активно работают над разработкой вакцины от вируса. В мире такой еще нет.

Накануне китайские исследователи уже сделали заявление о старте клинических испытаний вакцины против АЧС.

Кроме того, лекарства от болезни сегодня пытаются разработать и в Испании.

"Если разработчикам действительно удастся создать вакцину от АЧС — это станет настоящим прорывом, который сэкономит миллионы долларов различным государствам мира", - считает нардеп Сергей Тригубенко.

Уточним, что в прошлом году в Украине было зафиксировано 145 случаев АЧС, в текущем году — уже более 20.