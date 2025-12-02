$42.340.08
"Вещи, которые не могут звучать по телефону": Зеленский получил подробный доклад делегации после Майами и поручил продолжить работу с командой Трампа
10:08 • 1950 просмотра
США планируют вернуть россии замороженные активы в ЕС после мирного соглашения - Politico
Эксклюзив
06:00 • 33465 просмотра
Украина готовится к масштабным изменениям: МВФ требует усиления налоговой политики
1 декабря, 17:14 • 40656 просмотра
Дело Тимура Миндича: суд избрал меру пресечения фигуранту
Эксклюзив
1 декабря, 15:35 • 53895 просмотра
Переговоры Украина-США в Майами: чего ожидать дальше
1 декабря, 14:52 • 46047 просмотра
Правительство одобрило ряд решений по энергоэффективности общин: что предусматривается
1 декабря, 13:38 • 42777 просмотра
В двух областях рф произошли взрывы на железной дороге: уничтожены склады с ГСМ, повреждено железнодорожное полотноPhotoVideo
Эксклюзив
1 декабря, 12:41 • 34152 просмотра
Банки изъяли более 1,2 млн монет номиналом 10 копеек - НБУ
1 декабря, 09:32 • 28823 просмотра
Переговоры Украины и США были конструктивными, но есть "непростые вещи, над которыми еще предстоит поработать": Зеленский определил следующие шаги
1 декабря, 09:14 • 24863 просмотра
Лидеры ЕС готовятся рассмотреть юридическое предложение по финансированию Украины для решения до саммита на фоне сопротивления Бельгии - Politico
Главная
За 11 месяцев 2025 года рф сбросила на Украину почти 44 тысячи КАБов

Киев • УНН

 • 142 просмотра

За январь-ноябрь 2025 года россия сбросила почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб на Украину. Это на 4 тысячи больше, чем за весь 2024 год.

За 11 месяцев 2025 года рф сбросила на Украину почти 44 тысячи КАБов

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб (КАБ). Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ноябре 2025 года интенсивность боевых действий со стороны российских оккупационных войск оставалась высокой. Российская армия сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые города более 3 500 управляемых авиационных бомб (КАБ).

«Самым «горячим» месяцем по количеству КАБов, которыми российская армия атаковала украинские подразделения, стал октябрь 2025 года – зафиксировано 5 328 управляемых авиационных бомб. 

В министерстве говорят, что в этом году российская армия усилила воздушный террор. 

Если в течение 2024 года вражеская авиация сбросила почти 40 000 управляемых авиабомб (в среднем 109 КАБов ежесуточно), то за 11 месяцев 2025 года – почти 44 000 управляемых авиабомб. Это в среднем 130 КАБов ежесуточно.

Напомним

В ноябре 2025 года силы противовоздушной обороны и авиация Сил обороны Украины уничтожили 9707 вражеских воздушных целей, включая 11 ракет «Кинжал» и 2939 ударных дронов Shahed. Авиация Воздушных Сил совершила 368 самолетовылетов, поразив командные пункты и скопления живой силы противника.

Ольга Розгон

Война в Украине
Военное положение
Война в Украине
Столкновения
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Министерство обороны Украины
Украина