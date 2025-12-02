За 11 месяцев 2025 года рф сбросила на Украину почти 44 тысячи КАБов

За январь-ноябрь 2025 года по позициям Сил обороны Украины и прифронтовым городам зафиксировано почти 44 тысячи управляемых авиационных бомб (КАБ). Об этом сообщает Минобороны со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

В ноябре 2025 года интенсивность боевых действий со стороны российских оккупационных войск оставалась высокой. Российская армия сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые города более 3 500 управляемых авиационных бомб (КАБ).

«Самым «горячим» месяцем по количеству КАБов, которыми российская армия атаковала украинские подразделения, стал октябрь 2025 года – зафиксировано 5 328 управляемых авиационных бомб.

В министерстве говорят, что в этом году российская армия усилила воздушный террор.

Если в течение 2024 года вражеская авиация сбросила почти 40 000 управляемых авиабомб (в среднем 109 КАБов ежесуточно), то за 11 месяцев 2025 года – почти 44 000 управляемых авиабомб. Это в среднем 130 КАБов ежесуточно.

Напомним

В ноябре 2025 года силы противовоздушной обороны и авиация Сил обороны Украины уничтожили 9707 вражеских воздушных целей, включая 11 ракет «Кинжал» и 2939 ударных дронов Shahed. Авиация Воздушных Сил совершила 368 самолетовылетов, поразив командные пункты и скопления живой силы противника.