За 11 місяців 2025 року рф скинула на Україну майже 44 тисячі КАБів

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомляє Міноборони із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою. Російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ).

"Найгарячішим" місяцем за кількістю КАБів, якими російська армія атакувала українські підрозділи, став жовтень 2025 року – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб.

У міністерстві кажуть, що цьогоріч російська армія посилила повітряний терор.

Якщо упродовж 2024 року ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб (у середньому 109 КАБів щодоби), то за 11 місяців 2025 року – майже 44 000 керованих авіабомб. Це у середньому 130 КАБів щодоби.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року сили протиповітряної оборони та авіація Сил оборони України знищили 9707 ворожих повітряних цілей, включаючи 11 ракет "Кинджал" та 2939 ударних дронів Shahed. Авіація Повітряних Сил здійснила 368 літаковильотів, уразивши командні пункти та скупчення живої сили противника.