За 11 місяців 2025 року рф скинула на Україну майже 44 тисячі КАБів

10:36 • 492 перегляди
"Речі, які не можуть звучати телефоном": Зеленський отримав детальну доповідь делегації після Маямі та доручив продовжити роботу з командою Трампа
10:08 • 1750 перегляди
США планують повернути росії заморожені активи в ЄС після мирної угоди - Politico
Ексклюзив
06:00 • 33303 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
1 грудня, 17:14 • 40532 перегляди
Справа Тимура Міндіча: суд обрав запобіжний захід фігуранту
Ексклюзив
1 грудня, 15:35 • 53802 перегляди
Переговори Україна-США у Маямі: чого очікувати далі
1 грудня, 14:52 • 45974 перегляди
Уряд схвалив низку рішень щодо енергоефективності громад: що передбачається
1 грудня, 13:38 • 42733 перегляди
В двох областях рф сталися вибухи на залізниці: знищено склади з ПММ, пошкоджено залізничне полотноPhotoVideo
Ексклюзив
1 грудня, 12:41 • 34134 перегляди
Банки вилучили понад 1,2 млн монет номіналом 10 копійок - НБУ
1 грудня, 09:32 • 28815 перегляди
Переговори України і США були конструктивні, але є "непрості речі, щодо яких ще треба попрацювати": Зеленський визначив наступні кроки
1 грудня, 09:14 • 24861 перегляди
Лідери ЄС готуються розглянути юридичну пропозицію щодо фінансування України для рішення до саміту на тлі опору Бельгії - Politico
РНБО: росія готує тиск на фронті та гучні заяви для західної аудиторії2 грудня, 02:19 • 29495 перегляди
Через дрони "кіллзона" на фронті збільшується - Сирський2 грудня, 02:53 • 27964 перегляди
ISW: кремль висуває умови для приховування відмови росії від мирної пропозиції США та України2 грудня, 04:03 • 28487 перегляди
Кількість постраждалих у Дніпрі зросла до 45, у місті оголошено траур за загиблими - ОВА07:07 • 19354 перегляди
Трамп спрямував до рф нетипову команду переговірників для "мирної угоди" щодо України - CNN 07:31 • 6622 перегляди
Україна готується до масштабних змін: МВФ вимагає посилення податкової політики
Ексклюзив
06:00 • 33301 перегляди
Насіння кунжуту: користь для здоров'я і як правильно вживатиPhoto1 грудня, 16:00 • 40696 перегляди
Замість одужання небезпечні інфекції: пацієнти Odrex стикаються з тяжкими післяопераційними ускладненнямиPhoto1 грудня, 12:30 • 47028 перегляди
МОЗ зобов’язане відреагувати на публічні скарги пацієнтів і проводити позапланові перевірки клінік, де є загроза життю та здоров’ю - юристи1 грудня, 09:30 • 55188 перегляди
Кармічна Повня, яка змінює курс: астропрогноз 1-7 грудня
Ексклюзив
1 грудня, 07:43 • 64448 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 33299 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 35723 перегляди
П’ять шалених прем’єр, які неможливо пропустити: що подивитися цієї зимиVideo29 листопада, 16:59 • 92222 перегляди
Поліцейські врятували сову, яка заплуталася в антидроновій сітці на Куп'янському напрямку28 листопада, 02:36 • 67388 перегляди
Netflix зіткнувся зі збоєм під час прем'єри п'ятого сезону "Дивних див"27 листопада, 06:49 • 83551 перегляди
За 11 місяців 2025 року рф скинула на Україну майже 44 тисячі КАБів

Київ • УНН

 • 66 перегляди

За січень-листопад 2025 року росія скинула майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб на Україну. Це на 4 тисячі більше, ніж за весь 2024 рік.

За 11 місяців 2025 року рф скинула на Україну майже 44 тисячі КАБів

За січень-листопад 2025 року по позиціях Сил оборони України та прифронтових містах зафіксовано майже 44 тисячі керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомляє Міноборони із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ, пише УНН.

Деталі

У листопаді 2025 року інтенсивність бойових дій з боку російських окупаційних військ залишалась високою. Російська армія скинула на позиції Сил оборони та прифронтові міста понад 3 500 керованих авіаційних бомб (КАБ).

"Найгарячішим" місяцем за кількістю КАБів, якими російська армія атакувала українські підрозділи, став жовтень 2025 року – зафіксовано 5 328 керованих авіаційних бомб. 

У міністерстві кажуть, що цьогоріч російська армія посилила повітряний терор. 

Якщо упродовж 2024 року ворожа авіація скинула майже 40 000 керованих авіабомб (у середньому 109 КАБів щодоби), то за 11 місяців 2025 року – майже 44 000 керованих авіабомб. Це у середньому 130 КАБів щодоби.

Нагадаємо

У листопаді 2025 року сили протиповітряної оборони та авіація Сил оборони України знищили 9707 ворожих повітряних цілей, включаючи 11 ракет "Кинджал" та 2939 ударних дронів Shahed. Авіація Повітряних Сил здійснила 368 літаковильотів, уразивши командні пункти та скупчення живої сили противника.

Ольга Розгон

Війна в Україні
Воєнний стан
Війна в Україні
Сутички
Генеральний штаб Збройних сил України
Міністерство оборони України
Україна