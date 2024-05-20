За 1000 грн в Киеве продают места в очереди в ТЦК и СП - нардеп Осадчук

Нардеп от "Голоса" Андрей Осадчук сообщил, что в Киеве есть практика продажи места в очередях под ТЦК, где военнообязанные ждут в длинных очередях, чтобы обновить свои данные или стать на учет. Услуга стоит 1000 грн, передает УНН.

"Несгибаемые. Вчера (17 мая - ред.) один руководитель ТЦК в Киеве жаловался мне, что очередь на улице под ТЦК продают. По 1000 грн.", - написал в Осадчук Facebook.

В комментариях под заметкой мужчины жалуются, что часто придется занимать очереди рано утром, с 5:00.

Дополнение

18 мая Минобороны запустило новую систему электронной очереди для ТЦК и СП.

Также 18 мая министерство обороны Украины запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Приложение уже можно скачать в App Store и Google Play.

Более 450 тысяч украинцев обновили свои военно - учетные данные в приложении "Резерв+", немного меньшее количество людей сделало это в ТЦК и СП и Центрах предоставления административных услуг.