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Додаток Резерв+ запущено але військовозобов’язані стикнулися з проблемами

Додаток Резерв+ запущено але військовозобов’язані стикнулися з проблемами

Київ • УНН

 • 76067 перегляди

Мобільний додаток "Резерв+", створений Міністерством оборони України для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, стикається з проблемами із завантаженням, оновленням даних, авторизацією та регіональною доступністю, згідно з повідомленнями користувачів у соціальних мережах.

Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів.  Додаток вже можна скачати в App Store та Google Play, пише УНН.

Деталі

Однак, військовозобов’язані скаржаться на проблеми зі скачуванням застосунку та оновленням даних.

Так у соціальних мережах багато повідомлень, що додаток неможливо скачати. Дехто з користувачів стикнувся з помилкою "404", яка означає, що сервер не може знайти запитуваний документ (протокол).

Ті ж, хто скачав та встановив додаток, повідомляють, що він повільно працює, зависає на оновленні даних або ж взагалі їх не оновлює. В деяких користувачів виникли проблеми з авторизацією.

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Також військовозобов’язані з інших країн повідомляють, що не мають доступу до застосунку, адже в їх регіоні він недоступний.

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Є і повідомлення про повну невідповідність даних про людину, які він генерує на підставі доступних йому реєстрів.

Водночас є і ті, хто вже встиг оновити дані.

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Нагадаємо

Починаючи з 18 травня, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, повинні подавати військово-облікові документи разом з іншими необхідними документами для отримання консульських послуг в українських дипломатичних установах, за деякими винятками.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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