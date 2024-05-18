Додаток Резерв+ запущено але військовозобов’язані стикнулися з проблемами
Київ • УНН
Мобільний додаток "Резерв+", створений Міністерством оборони України для військовозобов'язаних, призовників та резервістів, стикається з проблемами із завантаженням, оновленням даних, авторизацією та регіональною доступністю, згідно з повідомленнями користувачів у соціальних мережах.
Міністерство оборони України запустило мобільний застосунок Резерв+ для військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Додаток вже можна скачати в App Store та Google Play, пише УНН.
Деталі
Однак, військовозобов’язані скаржаться на проблеми зі скачуванням застосунку та оновленням даних.
Так у соціальних мережах багато повідомлень, що додаток неможливо скачати. Дехто з користувачів стикнувся з помилкою "404", яка означає, що сервер не може знайти запитуваний документ (протокол).
Ті ж, хто скачав та встановив додаток, повідомляють, що він повільно працює, зависає на оновленні даних або ж взагалі їх не оновлює. В деяких користувачів виникли проблеми з авторизацією.
Також військовозобов’язані з інших країн повідомляють, що не мають доступу до застосунку, адже в їх регіоні він недоступний.
Є і повідомлення про повну невідповідність даних про людину, які він генерує на підставі доступних йому реєстрів.
Водночас є і ті, хто вже встиг оновити дані.
Нагадаємо
Починаючи з 18 травня, українські чоловіки віком від 18 до 60 років, які проживають за кордоном, повинні подавати військово-облікові документи разом з іншими необхідними документами для отримання консульських послуг в українських дипломатичних установах, за деякими винятками.